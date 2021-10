Willyrex y Cristiurbi: cronología de una historia de amor que nació por casualidad

Por una parte, Willyrex es uno de los youtubers españoles más famosos en la actualidad con más de 18 millones de suscriptores en su cuenta principal y casi 16 en la secundaria (The WillyREx y WilliRex); mientras que Cristiurbi, cuyo verdadero nombre es Cristina González Urbiola, no comparte la pasión por los videojuegos de su prometido y está centrada en la moda : es influencer y acumula más de millón de seguidores en Instagram, donde es habitual que comparta fotos con Silvia Muñoz de Morales, la novia de Vegeta777 , el inseparable amigo de Willyrex.

"En mi casa me decían: 'Hay un niño muy mono que ha venido a vivir con un compañero pero el compañero todavía no está y está solo, ¿por qué no vas un día con él?'. Y yo pensaba 'un poco de pereza', pero aproveché un fin de semana que vino una amiga para no ir sola pensando que Guille diría que no", recordó la influencer sobre cómo conoció a su prometido. "Estaba en un momento de mi vida en el que le decía que sí a todo", comentó el youtuber, que admitió que estaba encantado con la idea de tener una amiga.