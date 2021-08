De acuerdo, con los yogures o los huevos (con el truco de sumergirlos en agua para comprobar si flotan) puedes jugar a la ruleta rusa y tomártelos un poco pasados de fecha , pero no lo hagas con un condón bajo ningún concepto. Te arriesgas a que se rompa.

Para que la efectividad de un condón sea total, es mejor que te lo coloques cuando haya una erección media o completa (a media asta es perfectamente válido para mantener relaciones) y no apresures el momento de desenrrollarlo, cuando tu pene es todavía un mango desnutrido.

Bien sabemos que entre el “¿tienes condones?” de una cita random y el momento de ponérselo puede haber unas cuantas volteretas y mordiscos, pero eso no es excusa para hacer las cosas mal.

Uno de los primeros errores en el que incurren los hombres es el de ponerse el condón demasiado tarde, cuando ya ha habido algún que otro roce entre el pene y la vagina o se ha jugado a la ruleta rusa del embarazo. ¿Te has olvidado del líquido preseminal y de las ITS? ¿Crees que por hacer la marcha atrás no hay peligro de que, nueve meses después, un pequeño ser llamado José Federico te llame ‘papá’?