Aceptemos barco como animal erótico. Aceptemos que, en un mundo ideal, la mayoría de nuestras relaciones sexuales son seguras , siempre usamos métodos de protección adecuados y no nos ponemos en riesgo, ni aunque el calentón o la pasión romántica nos estén llevando a ser descuidados con lo importante: la higiene.

Bien. Ahora, por fin, la verdad en frío. Lo sabemos. No te va a gustar que utilicemos el término “heces” o “caca” para este artículo tan ilustrado (e ilustrativo), pero hay veces que no queda otra. Para hablar de infecciones enfermedades de transmisión sexual que no son las típicas que aparecen en todas las conversaciones sobre el sexo seguro, es mejor arremangarse y coger al lenguaje del pescuezo.