Huelga decir que poder llevarlo a la práctica no quiere decir que sea necesario probarlo si ambas partes no están de acuerdo en hacerlo, para sorpresa de nadie, en el sexo el consentimiento es clave, por lo que si no se está seguro o no es una práctica que apetezca, lo mejor es dejarlo claro, pero también evitar presionar a la otra persona. La comunicación es esencial en todos los aspectos de la vida y en el pegging más todavía.