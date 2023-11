La masturbación es la manera más segura de obtener placer uno mismo , pues no existe riesgo de embarazo y el de contagio de enfermedades es prácticamente inexistente (en pareja la cosa puede cambiar), pero también es algo natural y sano que conviene abordar dejando de lado los mitos con los que desde siempre se ha asociado; no es cierto que te deje ciego y tampoco salen granos.

Esta postura no es la más habitual, pero puede resultar muy satisfactoria, sin embargo, hay algunas cosas que conviene tener en cuenta, siendo la primera de ellas importante tanto si lo haces de pie como si te tumbas: la higiene es fundamental. No olvides lavarte bien las manos, tampoco conviene compartir juguetes eróticos y, si lo haces, utiliza condón. No uses en la vagina un juguete que antes has usado en el ano, porque puedes provocarte una infección, lávalo antes.