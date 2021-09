42, 28, 14… a medida que se nombran posturas del Kamasutra innovadoras la cara de perplejidad de quien escucha suele ir aumentando, y eso es porque en el infinito muestrario de torsiones y formas de colocarse que utilizamos cuando practicamos sexo siempre hay casillas conocidas y tradicionales. Del misionero no se ha salvado nadie en sus encuentros de cama, ni siquiera los que han intentado ir más allá de esa frontera para probar otras gimnasias y alcanzar el clímax de una manera distinta a la habitual.

El 69 te lo sabes de sobra (ñam), pero el 30, otro número de postura no tan conocido, seguro que no te suena tanto (y esta otra, créenos, tampoco la conoces). Haznos caso. Después de saber en qué consiste, no te apetecerá probar otra cosa con tu pareja o tu cita de Tinder. Según varios estudios y encuestas recientes, es la postura preferida de los millennials que han sabido salir del clásico sota, caballo, misionero y “cariño, nos van a oír, deja de gemir como una orca varada”.