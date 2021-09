Divino sexo, divina carne y divino crush de Tinder, sobre todo si el baile en la cama transcurre sin erupciones cutáneas, mutaciones y gritos desgarradores de picor , algo que no es ni mucho menos una leyenda urbana. ¿Te sorprenden todos los problemas que pueden afectar a tus zonas íntimas ?

Si bien este tipo de alergia debería ser catalogada como un tipo bastante raro e infrecuente, y hasta hace relativamente poco no había sido estudiada a fondo, es indudable que ‘tiene su público’ . Algunas personas la sufren. Basta darse un paseo por diversos foros de Internet para encontrar testimonios de almas atormentadas que relatan sus síntomas con una prolijidad aterradora.

“ A menudo tengo una sensación de ardor en la vagina después de que mi esposo eyacula. Mi ginecólogo me dijo que tal vez tenga alergia al semen. ¿Esto afectará mi capacidad de quedarme embarazada?”, pregunta una usuaria en una conocida web de consultas médicas.

En el caso de las mujeres embarazadas que la sufran, la experta recomienda encarecidamente someterse a una fecundación in vitro para evitar el mal trago. Para tranquilidad de muchas mujeres, Cots rompe uno de los mitos en torno a esta rarísima afección: en principio, no hay una relación directa con la infertilidad. Inicialmente se la había relacionado con los síntomas de la alergia al semen, pero algunos estudios posteriores han demostrado que esta asociación no es cierta.