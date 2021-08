No solo lo entenderá, sino que, si es una persona sensata, valorará el hecho de que tengas en cuenta su opinión y te muestres vulnerable para admitir que enviar ese ‘qro hce r cntig lqla prmvvvvera le hc als crzzos” no fue la mejor idea. Es muy poco probable que le haya molestado ese mensaje.

Todos hemos bebido y hemos vomitado entre dos coches alguna vez (la vida no estaría completa sin esas experiencias enriquecedoras). Olvida la culpa, el remordimiento y la proyección de un escenario catastrófico. Solo es un mensaje, no has dejado una cabeza de caballo ensangrentada en su cama. Lo más probable es que él mismo se ría, no le dé la menor importancia y en vuestro próximo encuentro ya lo haya olvidado.