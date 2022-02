Gloria, de 26 años, confiesa que no tiene ganas de sexo: “No quiero que se piense que ya no me gusta”

¿Por qué no te apetece tener sexo con tu pareja? Todas las relaciones pasan por diferentes etapas

Una psicóloga propone varias recomendaciones para decirle a tu pareja que no tienes ganas de sexo

Gloria tiene 26 años y desde hace varios meses su libido ha disminuido drásticamente. “No me apetece”, y aunque entiende perfectamente que es una fase y que no hay nada malo en ello, se siente culpable ya que su pareja sí que quiere sexo. “No sé cómo decírselo, no quiero que se piense que ya no me gusta o algo así”.

Lo que le ocurre a Gloria es muy frecuente, y es que el apetito sexual fluctúa en función de muchos factores. Además, no siempre es idéntico al de nuestra pareja, lo que puede ocasionar algún conflicto que, bien gestionado, fortalecerá la relación. En cambio, si se convierte en un tema tabú o te sientes presionado, es muy posible que la relación adquiera dinámicas tóxicas.

Por qué no te apetece tener sexo con tu pareja

Si tu apetito sexual ha bajado en las últimas semanas, es importante que no te culpes, que no te obsesiones y, sobre todo, que no te fuerces a tener sexo para complacer a tu pareja cuando a ti no te apetece.

Lo mejor que puedes hacer es escucharte e intentar descubrir por qué tu libido es más baja. No para "solucionarlo", porque no tiene porque ser un problema, sino para entender a tu cuerpo y a tu mente.

Algunas razones por las que el apetito sexual puede disminuir son:

Ansiedad y tristeza. La ansiedad es la mayor enemiga del apetito sexual. Si estás de exámenes o tienes mucho trabajo, es normal que toda tu energía mental se centre en esas preocupaciones, reduciendo las ganas de tener sexo. Lo mismo ocurre con la tristeza. Si estás pasando un mal momento, tu libido se puede resentir. Problemas de pareja. El sexo y el afecto van de la mano en la pareja. Si estás enfadado con la otra persona, tus ganas de sexo disminuirán. Por ejemplo, si estás harto de que no haga nada en casa, si sientes que no te hace caso o te desatiende, si últimamente discutís más, etc. Monotonía sexual. Cuando el sexo se vuelve rutinario, puede disminuir la libido. Por eso es importante añadir estímulos eróticos nuevos antes del sexo (ponerte guapo para tu pareja como en las primeras citas, intentar seducirla, decirle cosas bonitas…) y durante el sexo (usar juguetes, juegos de rol, nuevas prácticas…). Causas médicas. Numerosas enfermedades afectan al deseo sexual, entre ellas el coronavirus. Una de las secuelas más frecuentes de la Covid-19 es la fatiga, y si estás agotado física y emocionalmente, también puedes tener menos ganas de sexo. Otra causa médica son los medicamentos con efectos secundarios sexuales como los antidepresivos. La fase del ciclo menstrual. No podemos ignorar la influencia de las hormonas en el apetito sexual. A lo largo del mes puedes sentir muchos cambios influenciados por el ciclo menstrual: en el sueño, en el hambre, en la irritabilidad, en la ansiedad, en las ganas de socializar y, por supuesto, en la libido.

Cómo decirle a mi pareja que no quiero sexo

En pareja el sexo debe ser algo natural. No se puede convertir en un tabú o en una conversación prohibida. Tenemos que sentirnos cómodos hablando tanto de lo que nos gusta como de lo que no. Si tu apetito sexual disminuye, no tienes que actuar como si nada forzándote a llevar el ritmo sexual de tu pareja.

A la hora de mantener esta conversación, lo más recomendable es: