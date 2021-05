Tinder prefiere a los usuarios vacunados

No es el único terremoto en este panorama de población en busca de pareja que espera ser vacunada, sin tener la certeza de cuándo llegará el día. Hace poco, la socióloga Marina Palumbo diseccionó en Página 1/2 esta nueva tendencia que va cogiendo fuerza entre los usuarios de las apps de ligoteo. "En estos días un chiste que suele aparecer cuando alguien que conoces se vacuna es decirle que lo ponga en Tinder. Yo no sé si estar vacunado te vuelve más apetecible. O tal vez sí… en la medida en que genera más seguridad en este contexto de pandemia. Interactuar con alguien que no conoces, para las personas que usamos las aplicaciones, es sentir que puede o no ser un potencial transmisor de coronavirus".