Un 1% de la población mundial puede parecer un porcentaje muy pequeño en la teoría, pero si lo traducimos en números concretos supone muchos miles de personas con una de las orientaciones sexuales más estigmatizadas e incomprendidas del espectro. Hablamos, claro, de la asexualidad o “cuarta orientación sexual” , una de las que más rechazo (por simple desconocimiento o prejuicio) provocan en aquellas personas que no están familiarizadas con la idea de que pueda no gustarte el sexo .

Como en el caso de Isaac y Carla, lo primero que habría que dejar claro es que las relaciones asexuales pueden regirse por parámetros románticos muy similares a los de las relaciones en las que el sexo juega un papel principal. Amor, cariño, empatía, intimidad, gestos cómplices, sensación de conectar con el otro… Todos los sentimientos que nos atraviesan cuando amamos a alguien se dan en la misma medida. El único ingrediente que las personas asexuales colocan en un lugar distinto al de las relaciones normativas es el sexo , que no necesita sustituto porque su ausencia es otra forma válida de vivir la relación . Lo explica la sexóloga Silvia Sanz para ABC:

“[Las personas asexuales] viven su amor y su relación de un modo intenso emocionalmente, pero sin sexo, porque no les apetece y no tienen la necesidad. Pueden sentir atracción e incluso excitación sexual, y no es lo mismo que tener baja libido, ni está causado por un trauma o problemas médicos, ni reprimen sus deseos sexuales”.