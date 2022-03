Son muchas las mujeres que han crecido bajo una educación represora y sexista . Esto no solo ocurría en los hogares, sino también en el propio grupo de iguales: los chicos hablaban abiertamente de masturbación y pornografía, pero las adolescentes sentían una mezcla de vergüenza y rechazo cuando les preguntaban por estos temas. Quienes crecen bajo el yugo de estos prejuicios acaban asumiendo ciertos mitos falsos, como que los hombres tienen más apetito sexual o que deben llevar siempre la iniciativa.

Respuesta: Hace no mucho, la sociedad imponía que la mujer viviera por y para los demás, salvo para ella misma. La entrega era constante y perenne, sin importar el día de la semana. Se ocupaba del 100% de las tareas del hogar, tuviera o no que cumplir con sus propias responsabilidades profesionales. Se encargaba del menú semanal y del cuidado de los niños si los había. La mujer era quien hacía todo porque su familia tuviera sus necesidades cubiertas. Pero… ¿qué pasaba con las suyas? Para ir un poco más allá… ¿Qué pasaba si a ella le apetecía calentar sus propios fogones y dar rienda suelta a sus fantasías? ¿Preocupaba a alguien este asunto?

La mujer busca disfrutar de su sexualidad. Quiere que la satisfagan, y no para eso es obligatorio tener una pareja a su lado. Este 8 de marzo la mujer sigue reivindicando la búsqueda del placer por el mero hecho del disfrute y alejarse cada vez más de los cánones establecidos en otros tiempos. Pasarlo bien y disfrutar del sexo sola o en compañía de una pareja debe quedar totalmente normalizado.

Sin duda, la búsqueda del placer femenino. Hace décadas era impensable verbalizar que una mujer también tiene necesidades sexuales, que quiere disfrutar del sexo y que guarda en su cajón de la mesilla de noche un juguete con el que disfrutar de su propio cuerpo teniendo o no una persona a su lado.

Algo que tampoco podemos pasar por alto es que el orgasmo no es el fin último del sexo. Se puede disfrutar ampliamente de una relación íntima sin la necesidad de alcanzar el clímax. Evidentemente aún queda mucho camino por recorrer, pero cada vez la mujer avanza más y más rápido en torno a este aspecto de la sexualidad.

Según un estudio llevado a cabo en España por JOYclub, el 30% de las encuestadas no tiene problema en acostarse con un desconocido y el 35% de ellas quiere hacer un trío. La evolución de la sexualidad femenina es más tangible que nunca. La mujer está a la cabeza de las relaciones íntimas y es, en parte, gracias a plataformas como JOYclub, la comunidad basada en la sexualidad liberal que no pone normas –más allá del respeto– cuando se trata de sumergirse en el placer. El sexo por diversión se ve cada vez más como una opción, no como algo prohibido o que solo se puede tener con una pareja para toda la vida.