Lamentablemente, a veces estos indicios no están claros y solo oímos un ronroneo apagado de nuestro cerebro, una advertencia inapreciable, de fondo, que nos señala el fin del romance. Muchas personas no saben cómo terminar , o ni siquiera identifican esos detalles que podrían indicar que las cosas no andan bien con su pareja.

“No sé a qué hora llegaré hoy, cena sin mí”. “Tengo lío en el curro, te digo algo más tarde”. “Han atropellado a un poni en la carretera y debo ayudarlo, no me esperes despierto”.

Si en los últimos tiempos notas que no quieres pasar tiempo con tu pareja , procuras volver a casa tarde y eres capaz de inventarte cualquier excusa con tal de no coincidir, ya sabes lo que tienes que hacer. Toma buena nota de lo que te dice tu instinto (aunque esté un poco roto y sigas pensando que es el amor de tu vida)

El olfato romántico te dice que no serías lo bastante fuerte como para no caer en la tentación de ser infiel. Quizás hasta andas tonteando con otra persona, en pleno autoengaño . Mala señal. Amiga, date cuenta.

Cuando estamos en pareja, hay exámenes de conciencia continuos, reevaluaciones, análisis de lo que funciona y lo que no. Una de las señales más típicas del fin de una relación es la incapacidad de proyectarnos hacia el futuro con nuestra pareja. Si, realmente, te cuesta mucho imaginar un escenario a futuro donde seguís juntos y continuáis creciendo con vuestro proyecto común, o no lo ves factible por albergar prioridades e intereses muy distintos, quizá sea hora de poner el punto final. Tanto tú como tu pareja os merecéis ser felices, y no le haces ningún bien sosteniendo ese simulacro de felicidad en el que, en el fondo, no crees.