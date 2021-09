La suscripción estrella es Tinder Gold, y claro, es la más cara , ya que nos permite averiguar de un vistazo quién nos ha dado like y poder matchear de vuelta a esa persona para ahorrarnos el infinito carrusel de perfiles que no nos interesan.

Los usuarios rasos de Tinder , los que no mantienen ninguna clase de suscripción de pago, solo pueden ver fotos borrosas, aparte de un molesto menú flotante , en el que la aplicación nos recordará constantemente lo mismo: para descubrir quién está detrás de ese perfil que nos ha dado like tenemos que pagar.

La mala noticia es que no existe ninguna aplicación de terceros, hack tecnológico o conjuro arcano para descubrir quién nos ha dado like en Tinder sin pagar. La buena noticia es que, con un poco de intuición puedes llegar a averiguar quién quiere hacer gatitos contigo .

De todos modos, no es tan complicado intuir los rasgos de las personas detrás de las fotografías de la sección Gold. Aparecen borrosas, de acuerdo, pero con un poco de olfato visual es posible reconocer esos mismos perfiles cuando hacemos swipe right o left con el dedo, durante el uso normal de Tinder.