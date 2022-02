“Tengo complejo porque me huelen mal los genitales”: causas y soluciones

“Es un complejo que tengo desde la adolescencia”, confiesa la joven. “Me huele y me rayo pensando que todos lo notan, así que tengo mis trucos”. Entre ellos, una higiene excesiva que ha derivado en infecciones recurrentes y un constante uso de salvaslips . “Mi ginecóloga me echó la bronca porque me había cargado la flora bacteriana lavándome con gel. Me dijo que solo con agua. ¿Pero cómo voy a lavarme solo con agua? Soy incapaz”.

Esta inseguridad ha condicionado las relaciones sexuales de Lucía. “Uno de mis primeros novios se quejó, pero esto fue igual cuando tenía 16 o 17 años. Desde entonces nadie me ha dicho nada. Pero yo me rayo. Me pienso que les va a dar asco, así que antes de hacer algo me voy al baño, me lavo un poco o me limpio con una toallita. Me echo desodorante y un poco de lubricante con sabor”, explica. Este ritual ya es algo automático para ella, pero le consume tiempo, dinero y, sobre todo, energía mental. “Claro que me gustaría no usar nada y estar a gusto con mi olor, pero ya son muchos años con este complejo”.