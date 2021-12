Las consecuencias positivas de la pandemia en las relaciones íntimas: más responsabilidad, autoplacer y preservativos

A pesar de que estamos viviendo un repunte de casos de coronavirus en toda Europa en las últimas semanas, la incidencia acumulada es muy inferior a la del año pasado en estas mismas fechas; gracias, en gran parte, a la campaña de vacunación masiva que a día de hoy se sigue llevando a cabo.



Esto ha posibilitado que poco a poco vayamos recuperando nuestro estilo de vida previo a la pandemia. Nos volvemos a animar a coger un avión, salir de fiesta, reunirnos en grandes grupos de amigos... Sin embargo, algunos de nuestros hábitos han cambiado para siempre y entre ellos están los sexuales. No obstante, esto es una buenísima noticia, ya que tras la pandemia del coronavirus, los españoles somos más responsables y precavidos que nunca.



Es más, según los resultados del 10º Barómetro de Control "Los jóvenes españoles y el sexo", un 47,8% de los españoles asegura ser más precavido que antes de la pandemia, habiendo reducido así las conductas de riesgo, mientras que un 48,4% se muestra todavía muy reacio a practicar sexo con desconocidos. De hecho, un 76,2% sostiene conocer bien el estado de salud de la persona con la que se acuesta. Y, lo que es más sorprendente… Un 70,8% de los encuestados afirma que, a pesar de los altos niveles de vacunación en nuestro país, todavía no ha recuperado sus hábitos sexuales de antes de la pandemia. Parece claro que la responsabilidad ha venido para quedarse.



Los datos del Barómetro reflejan más buenas noticias: el uso del preservativo ha aumentado cerca de un 6% a raíz de la pandemia. El porcentaje de encuestados que asegura utilizarlo siempre en sus relaciones sexuales supera el 62% (dato que en 2019 se situaba en torno 59%), mientras que un 28,4% afirma emplearlo casi siempre. Se usa más el preservativo como método de protección de doble barrera y el 48% de los encuestados asegura que no tiene ningún tipo de reparo a la hora de comprarlos.



Otra de las secuelas (positivas) de la pandemia ha sido el aumento de las prácticas de autoplacer, así lo reconoce el 35,3% de los encuestados. Por sexos, un 33,4% de los hombres recurre ahora más a la masturbación, mientras que el porcentaje de mujeres es ligeramente superior, del 37,1%.