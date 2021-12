Te tiemblan las piernas. Has tenido que taparte la boca para no gritar en voz alta delante de todxs esxs runners. Acabas de tener un orgasmo. Has oído bien, sí: orgasmo (de hecho, puede que haya sido cervical, uno de los mejores). A la pregunta de si se puede alcanzar uno en mitad de una sentadilla y resoplando como una orca varada, la respuesta es sí, y hay algunos estudios científicos que lo demuestran.