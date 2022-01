Es importante ser creativos para que el encuentro sexual con nuestra pareja o nuestro crush nos motive ( ¿conoces la postura sexual favorita de los millennials? ), pero también es fundamental poner cuidado en no descalabrarnos mientras realizamos alguna de las posturas que hemos aprendido leyendo foros remotos en la red. Spoiler: proferir un rugido de animal selvático y hacer un triple tirabuzón inverso delante de él o ella, con la promesa de que vivirá un orgasmo memorable, puede salir fatal. Es más: si nos despistamos, podemos decidir probar alguna de las posiciones que más fracturas de pene provocan , y volver a enamorarnos de nuestra pareja como el primer día y en el lugar más inesperado: URGENCIAS

Visualicemos: ella se coloca a cuatro patas y él se sitúa detrás , bien de rodillas o de pie, si estáis en el borde de la cama. Has de saber que varios estudios han concluido que un buen número de casos de fractura de pene se producen en esta postura. El modo en que lo explica una investigación de científicos brasileños suena un poco exagerado, rocambolesco y hasta patriarcal.

Al parecer, en un momento de amor, de ira homicida o de lo que sea que haga al hombre embestir con fuerza excesiva y venirse arriba, el pene podría salirse de la vagina y golpear el perineo o la sífilis del pubis de forma dramática. Lo menos que puede pasar es que aparezca el dolor, y una fractura no sería nada descabellada.

Parece la más obvia, pero es que además es una de las más peligrosas si ella no controla el movimiento y, en un descuido (o un momento mágico), descarga todo el peso de su cuerpo mientras el pene se encuentra en una inclinación inadecuada.

Con cada sacudida, hay riesgo de que se produzca una fractura en los cuerpos cavernosos . No es la única lesión que podría aparecer, si él no es suficientemente fuerte y en algún momento es incapaz de sujetar todo el peso de ella, la deja caer y se hace daño en la espalda. Os queréis, de acuerdo, pero ahora estaréis cojos y malheridos durante una buena temporada.

No debemos olvidar que el riesgo también existe para el clítoris en cualquier encuentro sexual y que es importante consensuar las posturas que se van a practicar, poniendo empeño en que las dos partes disfruten y no se abrace ninguna práctica de riesgo con tal de no caer en la rutina.