El cuerpo de los seres humanos es totalmente fascinante a todos los niveles, desde el físico hasta el psicológico. Conocer nuestro cuerpo no solo nos ayuda en campos como la medicina, sino que es fundamental para relacionarnos con nosotros mismos y nuestro alrededor a través de los cinco sentidos. Una de las formas más íntimas de conocerse a uno mismo es a través del sexo y las zonas erógenas del cuerpo pendientes por explorar.

En el caso de los hombres existe el punto P , la zona más erógena de su cuerpo que es tabú por estar ubicada en la próstata. Pero en el caso de las mujeres, el cuerpo es mucho más sensible y existen hasta siete puntos G. De esta forma , la excitación y el orgasmo en las relaciones sexuales es mucho más intensa en las mujeres . Pero antes de tratarse todo esto en estudios de medicina, Mónica ya habló de los siete puntos G de las mujeres en 'Friends'.

1. Culo

Al contrario de lo que muchos pensarán, los glúteos no están en el top de las zonas erógenas de la mujer, sino más bien al revés. Esto no significa que no se pueda sacar tajada de esta zona o estimularla de buena forma a través de un masaje, por ejemplo. Pero es mejor detenerse en otros puntos que te vamos a mostrar a continuación.