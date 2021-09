No estás en Las Vegas ganando una partida frente a un hombre bizco que se tira faroles, sino delante de tu pareja intentando que no descubra las diferentes posturas que tiene la mano de cartas que te ha tocado en diferentes fases: acariciarse, dar placer, éxtasis , todo ello con los clásicos trucos del póquer: lanzar faroles, rendirte (a la pasión) o subir la apuesta para obligar a tu pareja a ponerse a tu nivel en la partida.

Un juego estupendo tanto para parejas que jueguen en grupo como para grupos de amigos donde se note esa tonelada de tensión sexual no resuelta y haya que dirimir (en la cama) lo que los labios no se atreven a decir. Entre pregunta y pregunta, retos alcohólicos que os achisparán y harán que la temperatura vaya subiendo de tono, tenéis más de cien cartas.

Si aún no te has declarado a tu crush porque no te atreves, y no consigues vencer las ganas de meterte bajo la mesa y acurrucarte con un gorrión, este es tu juego de mesa. Achíspate y consigue declararte bajo la excusa de que tú solo obedeces lo que te piden las cartas.