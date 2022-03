Se dice, se comenta, que esta postura recibe su nombre de este supuesto hecho histórico, con sus tintes racistas y esclavistas, algo que ya ha sido refutado por multitud de historiadores. En realidad, parece que tiene su origen en un error interpretativo de Alfred Kinsey, el llamado ‘padre de la sexualidad americana’, que la llamó así por primera vez después de leer un tratado de antropología de Bronislaw Malinowsky ‘The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia. An Ethnographic Account of Courtship, Marriage, and Family Life Among the Natives of the Trobriand Islands, British New Guinea’