Pobres aquellas parejas coitocéntricas cuyas fiestas carnales y desenfrenos lleguen a la meta sin pasar por el lametón, la lengua en forma de U y el recitado completo del abecedario. Pobre de ti, señoro, chico, imberbe criatura si aún no sabes dónde está el clítoris de tu chica y las filigranas que se pueden hacer con la lengua para que disfrutéis los dos . No lo decimos nosotros, sino la historia de los seres humanos, cómo nos lo pasábamos de bien en los tiempos antiguos. Llevamos haciendo sexo oral miles de años, y esta práctica ha gozado de anécdotas muy jugosas a lo largo de la historia.

Cunnilingus va, cunnilingus viene

"De entre las 2.500 a 3.500 millones especies animales que se calcula circulan hoy por el planeta, somos una de las tres únicas que practica el sexo oral con fines que no son estrictamente reproductivos. No me atrevería a afirmar que esto es una ventaja evolutiva, pero lo cierto es que hay datos que demuestran que el sexo oral ya era práctica común entre nuestros ancestros paleolíticos, y que se ha practicado de manera ininterrumpida durante milenios".