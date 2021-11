¿Qué pensarías si te digo que el orgasmo es lo que menos importa del sexo? Probablemente te llevarías las manos a la cabeza, y es que desde que somos adolescentes aprendemos que las relaciones sexuales son como una obra de teatro en tres actos de menos a más importancia: preliminares, penetración y orgasmo. En otras palabras, pensamos que todo lo que no es penetración es “sexo de segunda”, y que todas las relaciones sexuales sin orgasmo son un fracaso.

Esta especie de “guion sexual” está muy relacionado con la información a la que accedemos a partir de internet, y es que el consumo de pornografía comienza, de media, a los 12 años según el informe Desinformación Sexual de la ONG Save The Children. En otras palabras, la pornografía se convierte en nuestro referente cuando todavía estamos descubriendo nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, mucho antes de que practiquemos relaciones sexuales con otras personas.

Dicho informe pone también de manifiesto que el 52,1% de los jóvenes que ven pornografía reconocen que ha influido mucho o bastante en sus relaciones sexuales, y el 36,8% no diferencia la pornografía de sus propias relaciones sexuales. Estos datos demuestran que lo que internet nos muestra se convierte inevitablemente en un modelo a seguir. El problema es que la pornografía es ficción; una ficción en la que hay cortes y montaje, en la que no hay cabida para los gatillazos, la eyaculación precoz o la dificultad para alcanzar el orgasmo femenino (situaciones reales que, como vemos, no son representadas), y en la que la mujer es un objeto, un fetiche e incluso una víctima de violencia explícita. El sexo ni puede ni debe parecerse a dicha ficción.