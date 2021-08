No, hacer amago de protegerse no basta, es necesaria una nueva campaña en la misma línea que ‘Póntelo, pónselo”. Solo en 2018 se registraron en España casi 30.000 casos de sífilis, clamidia y linfogranuloma. 3255 casos fueron de diagnósticos de VIH; más del 80% de ellos por transmisión sexual. No son datos nuevos. De hecho, en Europa, desde 2001 se viene alertando del aumento de la incidencia de las ITS, con especial atención en la gonorrea y la sífilis, que son las enfermedades que más han crecido en una década, hasta multiplicarse varias veces. En el caso de la gonorrea, las tasas han aumentado casi un 25% entre 2013 y 2018.