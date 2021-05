Gran parte de la población de mujeres en edad adulta sufren de cistitis y pasar por este calvario no es agradable para ninguna de ellas. Si has padecido alguna en tu vida, la recordarás y habrás rezado a todos los santos para no volver a sufrirla nunca más. Hay remedios sencillos, instantáneos y a coste cero que podrían ahorrarnos pasar por esta infección y que probablemente, en muchos casos se desconozcan. ¿Es algo tan sencillo como hacer pis después del sexo una de esos remedios? ¡Te lo contamos!