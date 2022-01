Imagínate una situación parecida a la que sigue. Estás en la cama con tu pareja y, de pronto, él o ella pone cara de pedirte algo especial. No te ruega que te quites la ropa, o que te pongas un disfraz de furro y utilices un arnés y un satisfyer para ganar las olimpiadas del amor. Nada de eso. Con voz enamorada y deseante, tu pareja te pide que comas en su presencia . Incluso abre sorpresivamente un cajón –tú creías que ahí estaban los preservativos– y saca un paquete de rollitos de primavera, una tostada con mantequilla o un filete empanado que parece llevar ahí más de dos meses.

Estás delante de un feeder. Una persona que disfruta haciéndote engordar y te amará más a medida que vayas cogiendo kilos. No es una de las parafilias más raras que existen , ni mucho menos.

Cuando hablamos de feeders, desde luego no nos referimos a esos kilitos de más que, según se ha demostrado, todas las parejas cogen en su primer año de relación, cuando aumentan el número de cenas fuera de casa o se dan un capricho en algún restaurante demasiado a menudo. Eso entra dentro de lo normal. Alegría calórica. Placer devorador, en compañía.

Hay “alimentadores” (el término feed proviene del inglés) que le confiesan su fetiche a su pareja, abiertamente. Para muestra, el testimonio de la periodista Sophia Ortega en el Huff Post US.

“Justo a punto de cumplir nuestro primer aniversario, mi novio me dijo que tenía un fetiche; darme de comer. Me lo escribió por el móvil, de hecho […] Había pedido comida a domicilio, había engullido parte y en ese momento estaba tirada en el suelo junto a la cama, anclada a unos tallarines fritos y un pedido colosal de rollitos de huevo”.

Existen posturas muy diferenciadas en el mundo de los feeders y sus fetiches. Rastreando Internet, podemos encontrar alimentadores orgullosos de su deseo sexual particular que comparten sus lúbricas fantasías alimentarias en webs como FantasyFeeders; o foros donde usuarixs anónimxs ofrecen consejos para mantener esta práctica, con consentimiento y amor. En el lado contrario del ring, pueden leerse en la red multitud de testimonios escalofriantes . Personas que cayeron en las garras de un feeder, fueron manipuladas y engordaron decenas de kilos sin expresar ningún tipo de consentimiento. En Weloversize, una usuaria escribe sobre el engordador profesional con el que estaba saliendo.

“Cuando le he dejado caer que quiero empezar a cuidarme, manifiesta que me va a apoyar en lo que yo necesite, pero luego aparece en casa con bolsas de patatas fritas, pizza y mis helados favoritos. Me los restriega por la cara hasta que caigo y acabo pecando”.