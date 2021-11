El sexo ya no es un tema de conversación tabú. No nos da vergüenza compartir nuestras preferencias sexuales o visibilizar aquello que se escapa de lo que durante años se ha considerado “normal”, y si de por sí nos sentimos a gusto expresando nuestra sexualidad frente a desconocidos en Twitter, TikTok o Instagram, cuando hablamos con amigos estamos todavía más cómodos.

Estás con amigos y llega un invitado más: el alcohol. La conversación se sube de tono y acabáis hablando de sexo, concretamente del sexo que tienes con tu novio o novia . Él o ella se entera y se cabrea. “Pero, ¿cómo se te ocurre contar cosas íntimas?”, te dice. Tú flipas porque en todo momento has dicho cosas positivas, pero aun así, la bronca no cesa. ¿Es justo que tu pareja se cabree? Spoiler… Sí.

Pero ojo, porque no sólo le debemos respeto a nuestra pareja. También a nuestros ligues pasajeros . Aunque hayas conocido a alguien hace dos días en Tinder y hayáis acabado en la cama, no es justo que le expongas delante de tus amigos solo por unas risas. Así funciona la responsabilidad afectiva .

Recuerda que no es cuestión de que la otra persona se vaya a enterar de lo que has dicho o no. Tus amigos pueden ser los mejores guardando secretos y a lo mejor nunca vuelves a ver a tu ligue en la vida. Lo que realmente importa es el hecho de que has cruzado un límite, el del respeto, y cuando se sobrepasa, ya no hay vuelta atrás. Seamos mejores amantes, seamos mejores personas.