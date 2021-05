ENIGMA

Pero, ¿por qué es tan novedoso este juguete? La razón es que permite experimentar dos tipos de clímax diferentes a la vez , pues es un masajeador de doble acción, ya que no solo se centra en el clítoris, sino también en el punto G de las personas con vulva. Es una buena forma de probar cosas nuevas si ya has probado otro tipo de succionadores o estimuladores, ¿te animas?

Satisfayer Pro 2

Si no te ves probando un doble estimulador, puedes decantarte por la versión 'clásica' del succionador de clítoris , el Satisfayer Pro 2 de Platanomelón, que es uno de los productos que ha arrasado en ventas y que más elogios se ha llevado por parte de las personas con vagina. Desde la compañía afirman que es "adictivo" y que "te hace tocar las estrellas" porque prometen que se llega muy prontito al orgasmo, que está más que asegurado.

Pipo, vibrador vaginal

Iroha Yuki

Si vives en un piso compartido y te da cosilla que tus compis escuchen algún ruido o que se encuentren con tu nuevo mejor amigo en la mesilla si entran a pedirte algo a tu cuarto, Iroha Yuki es tu opción ideal, ya que su vibración es silenciosa y su forma no recuerda a la de los juguetes sexuales que todos solemos tener en mente. Pero que sea no sea muy grande y poco ruidoso no significa que sea menos potente y desde TENGA aseguran que es "pequeñito pero matón".