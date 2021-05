Una filosofía del placer y la seducción

Habría que distinguir entre ‘técnica sexual’ per se y la filosofía que hay detrás de esta práctica, basada en el puro sentido común: salir de la zona de confort, o de esas prácticas que hacemos por inercia (cinco minutos de prolegómenos, cinco minutos de penetración, y si te he visto no me acuerdo). Entrar en el método Karezza es entender el sexo, el encuentro con el otro, como un acto creativo; ser conscientes de las ventajas que suponen no buscar la línea de meta o cargarnos con una presión excesiva.