La duda (fundamental, lo sabemos) solo encuentra respuestas inconsolables de los usuarios en foros como Quora. “Se que eso no ocurrirá jamás. ¿Que clase de persona entra a Tinder?”. “Nunca he entrado a Tinder, pero sé de qué va, si entrara y encontrara a mi padre si me asustaría muchísimo, porque él murió hace un mes”. “Le conté a mis amigas, y me dijeron que lo chantajeara con ello para que me comprara un carro”.