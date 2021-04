Para gustos, los colores

Ni pene, ni pena

Todo esto en conjunto se suma a una idea completamente falocentrista que hay que erradicar : sin penetración no hay una relación completa (ni orgasmo). Partiendo de la base de que no en todas las relaciones hay un pene de por medio, esta leyenda se cae por su propio peso . Igual que tipos de orgasmos, hay mil maneras de alcanzarlo y no en todas hace falta este miembro.

Yo, mi, me masturbo, conmigo

¿Y qué pasa con el squirt? En esa mala costumbre de regir la vida humana por la experiencia del bando masculino, hay quienes creen que sin eyaculación no hay orgasmo . Si bien es cierto que hay mujeres que experimentan esa suerte de eyaculación, no todas lo experimentan al llegar al orgasmo y, según asegura la sexóloga Marta Torres, “puede ocurrir junto al orgasmo, simultáneamente, o también de manera independiente de este.”

Si ya se lo explicó Sally a Harry…

Del mismo modo, no es necesario gemir como si fueses la protagonista de una mala película porno para saber que has llegado. Muchos falsos mitos sobre las relaciones sexuales encuentran su origen en la pornografía y este es uno de ellos. Ya lo expuso Meg Ryan en el 89 en la película ‘Cuando Harry encontró a Sally”, pero hay quien no lo supo entender. Como derivado, esta falsa creencia ayuda a fingir muchos de estos orgasmos. No es obligatorio, necesario ni está biológicamente asociado el gemido con la llegada al clímax, esta expresión de placer va en función de cada persona y de cada momento.