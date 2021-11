Lo cierto es que la llegada de este reparador de erecciones maltrechas trajo también una serie de situaciones análogas, como el uso recreativo de la pastilla, por puro placer o curiosidad . Muchos hombres jóvenes que no precisaban de ayuda para levantar su catapulta comenzaron a utilizarla, amparados bajo la falsa creencia de que su efecto serviría para mejorar sus erecciones y el llamado “periodo refractario”, el tiempo que el pene permanece en erección aún cuando el deseo sexual desciende.

Sildenafil es otro de los nombres que recibe la viagra. Está indicada para cualquier varón mayor de 18 años que sufra por la disfunción de sus erecciones (no sacralices el gatillazo, no es para tanto) y quiera recuperar el flujo de sangre a los cuerpos cavernosos, imprescindible para que el pene se levante y rinda. El porcentaje de hombres heterosexuales y LGTBI que la usa sin necesitarla no es menor y ha aumentado mucho en los últimos años, algo que ha obligado a los expertos a advertir sobre lo inadecuado del uso recreativo de la pastilla azul y a realizar algunos estudios para explicar los peligros que entraña su uso cuando se consume exclusivamente por divertimento.