La verdad: ya has tenido que levantarte con energía y ganas de un cambio radical para que se te ocurra la brillante idea de insertarte un ‘Príncipe Alberto’, nombre regio para una de las pesadillas de los hombres aprensivos en cuestiones de agujeros corporales y estética: ponerse un piercing en el pene, tengas el tipo de miembro que tengas. Si, así y todo, has decidido que lo que te apetece es darle un nuevo aire a tu miembro y sacarlo a pasear con espíritu tribal, te damos algunas recomendaciones para que no hagas con tu miembro viril (cántate un Leonardo Dantés) lo que Hitler hizo con Polonia.