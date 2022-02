Con o sin pandemia, la situación sigue siendo tan familiar como ese garito al que vas por defecto a pedirte la primera copa y fichar quién está bailando en el centro de la pista. Horas más tarde, un taladro te percute la cabeza y desearías no haberte bebido el sexto gin tonic anoche, cuando le dijiste a tu crush: “¿Sabes que el agapurni se aparea incluso cuando hace frío?”, con la secreta convicción de que acabaríais subiendo a casa a tomar la última.

A la mañana siguiente, tienes una resaca del tamaño de una selva brasileña y un curioso efecto se ha añadido a ese cuerpo escombro: estás caliente y quieres tener sexo. De hecho, no es la primera vez que te pasa. Recuerdas perfectamente otras resacas en las que el efecto fue exactamente el mismo: locas ganas de hacer gatitos con otro ser humano. Puedes probar a tener un orgasmo nocturno , si todavía no estás saciadx.

Así pues, ¿por qué estamos cachondxs recién despiertos y con una curda mortal? ¿ Tienes una erección de buena mañana y no sabes a qué se debe?

“Nos hemos dado cuenta de que el día después de haber salido de fiesta, los dos nos ponemos locos con el sexo. Mis amigos me han dicho lo mismo, y en internet hay artículos sobre gente que se pone cachonda cuando está de resaca, por lo que está claro que ahí pasa algo”.

Héctor Galván, Director Clínico del Instituto Madrid de sexología, cuenta en Código Nuevo que ya existen algunos estudios que prueban la dificultad de algunos hombres para controlar sus erecciones tras una ingesta elevada de alcohol . Aunque no se puede afirmar con total seguridad que haya una relación probada entre resaca y ganas de sexo, puede que la respuesta al enigma del deseo anormal tras una noche de alcohol resida en el efecto de desinhibición y libertad que sentimos cuando bebemos , y cómo afecta esta disolución de las barreras a nuestra corteza cerebral, ahí donde juegan su partida los valores, las creencias, las normas y el deseo.

Algunos artículos relacionados con el mismo “problema” describen un efecto contrario en muchas mujeres: una absoluta y total falta de ganas de sexo después de una noche de ingesta alcohólica. Suponiendo que sea cierto y no otra teoría bastarda con la profundidad de “Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus” (ninguna en absoluto), el experto menciona el impacto superior del alcohol en el físico de las mujeres y los diferentes estudios que describen la reducción de la excitación horas después de haber bebido, aunque matiza que sería osado diferenciar los efectos del alcohol por géneros. “Se podría decir que no existen efectos sexuales universales generados por el alcohol durante la resaca. Las diferencias se derivarían no solamente por el género sino por la constitución, singularidad y personalidad de cada uno”.