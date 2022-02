Vaya por delante que lo peor del sexo suele ser teorizar sobre el sexo, especialmente si convertimos los ratos de cama con nuestra pareja en una suerte de ceremonia llena de prioridades, obligaciones y normas en torno al coitocentrismo. Vamos, diviértete, usa una nueva postura, no te estás divirtiendo, sonríe, ¿por qué no sonríes?, diviértete, vamos, ten un orgasmo, no, dos orgasmos, provócale tres a tu pareja, haz el pino, que el placer será más intenso… y así podría continuar la cosa hasta llegar a una conclusión escalofriante: “Esto ha sido de todo menos divertido, y ahora encima tengo agujetas”.