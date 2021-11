Lo cierto es que la erección del despertar, ese ‘buenos días’ del falo, es algo bastante frecuente en personas de todas las edades dotadas de miembro . A nadie debería sorprenderle que suceda si todo funciona con normalidad y no hay ningún problema de salud sexual a la vista.

La mayoría de fuentes médicas coinciden: una erección matutina no es motivo de preocupación, sino todo lo contrario . Podría ser un indicador de una buena salud sexual; una manera que tiene nuestro cuerpo de mantener saludable el órgano principal de la reproducción masculina. El descanso reparador del sueño relaja el pene, los cuerpos cavernosos se llenan de sangre recién oxigenada y se provoca la erección. El organismo limpia y prepara el órgano para su desempeño, y lo hace durante la noche.

Un estudio de referencia en la Journal of Sexual Medicine sobre la erección masculina a lo largo de varias edades (‘Sleep Related Erections Throughout The Ages) refrendó lo que la ciencia opina de esta situación, a veces embarazosa. Basta con recordar ese tiempo de la adolescencia, cuando te tocaba entrar en la cocina a desayunar con ‘eso’ levantando la tela bajo el pantalón del pijama. Diálogos absurdos aparte con tu madre o tu padre (‘¿Qué es eso que tienes ahí? / ‘Nada. La mano, padre, la mano’).