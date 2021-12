Shanna Swan, una de las autoras de Count Down: How The Modern World is Threatning Sperm Counts (‘Cuenta atrás: Cómo el mundo moderno es una amenaza para el esperma’) afirma que el problema está en los plásticos que consumimos voluntaria o involuntariamente en nuestra dieta, y que podemos encontrar en superficies tan diferentes como una bandeja de fruta del supermercado o la superficie de una sartén. Estos microplásticos y restos invisibles que entran en nuestro organismo engañan al cuerpo y le hacen creer que son hormonas, La experta afirma que, mientras este consumo de plástico continúe, el número de espermatozoides de los hombres seguirá bajando a marchas forzadas.