Con la pandemia, 2020 le trajo a Tinder las cifras más espectaculares que se recuerdan en los pastos verdes del amor digital y las citas, con un aumento brutal de los usuarios en la aplicación (más de un 25%). La dinámica amatoria entre la Generación Z se ha vuelto mucho más líquida . Las reglas están transformándose y derribando sus propios envoltorios preestablecidos. Lo que no cambia es el deseo de contacto. Me gustas, homínido. Tengamos gatos .

Visto. 19:10, o “No es lo que esperaba”

El amor es depredador, incluso con nosotros mismos. Ponemos demasiadas ilusiones en ese molde de idealización , donde forzamos al otro para que encaje. Algunos ghosters se confiesan en ese sentido. Su motivo es ese: en el fondo se han hecho una imagen de ti que no se correspondía con lo que esperaban, pero no quieren ser bruscos, y por eso te han confundido mostrándose dispuestos a llenarte el corazón con algo de intimidad. Ahora están atrapados entre decir la verdad o mostrarse distantes . Así, en esta empanada mental, acaban abrazando la parálisis y nunca vuelven a contestarte a los mensajes.

No quieren relaciones serias

Un clásico error del chico ghoster es asumir por adelantado tus sentimientos , solo porque has mostrado cierta disponibilidad emocional y eres más maja que los mendrugos de pan. A menudo, esta asunción de lo que siente el otro (sin saberlo realmente) les lleva a revolverse como gatitos. Arañan, huyen, se revuelven. Si consideran que no están preparados para usar tu calefacción central y pasar el invierno contigo metiditos bajo las sábanas, suelen adelantarse y desaparecer.

Evitan la confrontación

El ghoster vive la vida saltando de casilla en casilla. Jamás hace contacto con sus sentimientos, y por supuesto no tiene la menor intención de pasar por el trance abrirse contigo (eso le obligaría a mirarse al espejo). Escapar es una buena idea hasta que te pillan con el carrito del helado y te obligan a aceptar la triste realidad: eres un ser inmaduro que no es capaz de responsabilizarse de sus actos. Has creado un vínculo, ahora deberías cerrarlo si no te interesa. Qué menos que una conversación.