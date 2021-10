Por ir lo más directos al grano posible, la mayoría de médicos y dentistas recomiendan encarecidamente no lavarse los dientes antes de practicarle sexo oral a tu pareja. En principio, parece una idea lógica presentarnos frescos y limpios al examen de lengua, ése que queremos pasar con nota, pero, según afirman diversas fuertes, en realidad puede ser peor el remedio que la enfermedad.

Cuando ejercemos presión con el cepillo y el hilo dental en los dientes y los espacios interdentales, podemos provocar sangrados o cortes . Suelen aparecer microabrasiones que no se aprecian a simple vista. Todo depende de la intensidad con la que nos lavemos los dientes.

Las ITS se transmiten mucho más fácilmente si existen cortes previos en la boca y restos de sangre en las encías. La mucosa de la cavidad bucal es muy sensible, y esa microabrasión que nos hemos causado con el cepillado podría durar hasta un día entero. Si practicamos sexo oral muy poco después de habernos lavado los dientes, cualquier ITS, tanto las virales como las bacterianas, podría penetrar en nuestro torrente sanguíneo con facilidad. Hay que esperar, como mínimo, 30 minutos antes de pasar a la ‘oralidad’.