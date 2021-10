“Mi ex sólo me realizaba sexo oral para que yo estuviese lubricada y poder metérmel*”, confiesa Rosa, de 26 años a Yasss. “Te sientes una muñeca hinchable”. Y poco a poco, Rosa comenzó a detestar la penetración.

Si eres un hombre, tal vez te estás llevando las manos a la cabeza al leer esta pregunta. “¡Pero sí, sí es para tanto!”, gritarás a la pantalla. Y tal vez algunas lectoras que han encontrado al compañero sexual ideal, siendo la penetración una de sus prácticas preferidas. Sin embargo, no es lo habitual, ya que la penetración no suele ser lo más placentero (al menos para las mujeres). Pero, ¿por qué?

Lo primero que debemos saber es que el punto G no existe como tal , simplemente hay áreas de la vagina con mayor cantidad de nervios , que provocan mayor sensibilidad y cuya localización varía dependiendo de la mujer. Por otro lado, a más intentes encontrar este dichoso punto G, más te obsesionarás con el placer durante el sexo, y en ese momento no hay que pensar, hay que dejarse llevar.

Keep calm y ten paciencia, que el sexo no es una carrera. Además, a más pienses en que debes lubricar naturalmente, más tardarás en lograrlo. Por eso en esos momentos, lo mejor es centrarse en otras prácticas o tener en la mesilla de noche un buen bote de lubricante para emergencias .

Si tu compañero sexual está haciendo algo que no te gusta, no finjas un orgasmo para que pase rápido. Puedes parar si la situación te está desagradando y no quieres seguir, o le puedes decir qué es lo que no te está gustando.