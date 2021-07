Sí, es cierto: tiene que haber una primera vez para todo. No conoces lo que es besar hasta que besas; no sabes lo que es follar hasta que follas por primera vez; no tienes ni la menor idea de lo que duele que te dejen hasta que esa primera persona a la que recuerdas más rubia de lo que en realidad era aprieta la carpeta de instituto y te dice: “Hemos terminado; emoji de carita triste”. Esto fue en 2003, y te convences de que aún recuerdas todos los detalles, pese a que quizás no existiera esa carpeta y tampoco esa persona te dijera aquella frase.