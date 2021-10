El amor, cuando se acaba, es un trago amargo que se tarda tiempo en superar ( ¿Sabes cuánto? ) . Qué hediondo sabor de boca todo esto, qué agonía mortificante pensar ya en “tu ex”, con ese pijama que no te has quitado en una semana, ese olor a callejón de Bangkok (van incluidas tus lágrimas) y todas esas emociones que ahora tendrás que gestionar, además de las preguntas de rigor como “¿Quién se queda con el gato?” o “¿Me dejas que te mande un WhatsApp a las tres de la mañana para decirte que el sonido de las tuberías me recuerda a ti?”.

Por suerte para las personas despechadas, las personas que lloran comiendo helado y piensan en las puestas de sol que no vivirán, una empresa ha creado una app pensada para gestionar la logística de una ruptura. Recogen tus cosas por ti . Quizá te arrepientas y quieras volver con tu ex , pero entonces, piénsatelo muy bien antes de utilizarla.

Su precio está entre 25 y 30 dólares. Teniendo en cuenta el mal trago que supone una ruptura y recuperar objetos que ya parecían ya parte de la casa de la otra persona, no parece excesivamente caro. Con un proceso que dura menos de 24 h, la app y su servicio de recogida te ahorran la conversación más incómoda del año, e incluso tener que mandarle un mensaje a tu ex diciéndole que vas para allá a recuperar lo que es tuyo aparta tus sucios dedos de mis co… no lo pienses, es un consejo. Otro de los aciertos es que el servicio no comparte nuestra nueva dirección con tu ex, garantizando nuestra privacidad en este proceso tan difícil.