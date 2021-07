Los genitales no son como los ojos o las manos. No vamos exponiéndolos por la calle (y menos mal, porque sería un poco incómodo). Por eso cuando somos pequeños el único referente que tenemos es el que refleja un espejo, sólo conocemos nuestra propia vagina o en algunos casos la de nuestra madre si en casa la desnudez no es un tabú.