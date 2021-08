Las groserías salen muy caras , incluso en contextos donde ambas partes quieren mojar pan sin molestarse en averiguar si el cuerpo del otro incluye un cerebro. Si no lo haces por ti, hazlo para no perpetuar el machismo y el uso y disfrute en cadena de cuerpos ajenos (no vivimos en el supermercado de la carne).

A veces un sencillo “Hola”, sin faltas de ortografías y demostrando una genuina curiosidad es suficiente para iniciar el contacto en Tinder con ciertas posibilidades de éxito. Nunca uses un “hey”, pues significa que lo tuyo es grave y no tiene cura.

Fíjate en sus fotos, en su biografía, sus gustos... Busca lugares de encuentro y pregunta por algún tema que denote que te has fijado en algo más que en su escote/sonrisa. Se puede aprender a conversar y a llevar la charla por ideas y temas que no caigan en el lugar común, y para eso, usa tu inteligencia, tu cultura, y de paso, un poquito de humildad no vendría mal. No es una competición