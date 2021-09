Tu pareja o tu crush mantendrán contigo una comunicación polarizada, no exenta de dolor . Te forrarán las pestañas a halagos un día, y al siguiente su actitud será la opuesta: más frialdad que un lince ibérico mirándote con los ojos entrecerrados. Literalmente, estarás en el banquillo . Listo/a para salir a jugar la partida del amor, pero sin que el otro te deje. El ciclo siempre funciona de la misma forma: pérdida de interés, frialdad, desaparición, y una interacción de última hora (mensaje, like, cariño, halago) para que vuelvas a engancharte.

Con las personas que practican el ‘benching’ todo es radicalmente desconcertante (y doloroso, porque no podrás evitar hacerte ilusiones). Esto quiere decir que, por ejemplo, tu nuevo crush nunca jamás se negará a quedar, pero, misteriosamente, postergará la cita en el último momento; algo imprevisto surgirá, tan expeditivo que vuestra cita tendrá que ser aplazada (“Hoy operan a mi hámster, no puedo verte”).

Te propondrá planes espectaculares que, oh misterio, se truncan en el último momento . Evitará definir lo que tenéis, así le pongas una navaja en el cuello, pero habrá días que se comporten como si llevaseis diez años juntos. Así hasta el infinito, siempre con esos polos opuestos, afecto y frialdad, cariño y distancia, para confundirte y no cortar nunca los lazos (aunque, en esencia, ya estén más rotos que la porcelana china de tu abuela)

Triste es de pedir, pero más triste es llamar a las cosas por un nombre que no es el suyo. El/la bencher suele ser una persona con la autoestima frágil y tiene una necesidad casi patológica (y digital) de atención, pero no está interesado tener una relación real con su víctima.

Quiere saberse deseado o deseada, si bien le da lo mismo quién le provea de ese afecto, y por ese motivo ‘ceba’ a su corderito (la persona con la que, supuestamente, mantiene una relación) para que nunca se vaya de su lado. La mantiene siempre a la espera, en un bucle temporal que acaba en males mayores: lloros a medianoche, una tarrina de helado y un maratón de Netflix para superar la ruptura. Oh, sorpresa, has tenido que cortar tú porque ya no aguantabas más a ese ninja amoroso que te mantenía confundido o confundida, y con el que has perdido medio año de existencia.