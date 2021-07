Es cierto que a veces definirse (o hacerlo con otras personas) puede resultar complicado. Entran muchísimos matices en este totum revolutum del deseo y la atracción . Desde luego, la lista de orientaciones disidentes, ya no tan normativas, también es bastante extensa. Solo hay que citar la pansexualidad o la sapiosexualidad, y aún no habríamos cubierto la lista completa.

Un primer punto clave para definir esta rara avis de las orientaciones sexuales está en el deseo. Si las personas heterosexuales, por ejemplo, pueden sentir atracción por personas del sexo contrario sin ningún conocimiento previo, en los demisexuales entra un factor diferenciador clave: solo pueden sentir atracción sexual y erótica con aquellas personas (no importa el género) con las que hayan establecido un vínculo emocional rico . Es decir: el deseo carnal se dirigirá en ellos a una sola persona con la que conecten a distintos niveles, y no a muchas, de forma superficial.

No ha de confundirse de ninguna manera con la asexualidad, un error bastante común en quienes no se paran a pensar que no es lo mismo no sentir deseo sexual en absoluto que sentirlo en circunstancias muy específicas. Los demisexuales se sitúan a medio camino entre la asexualidad y la sexualidad, en la escala de la ‘sexualidad gris’ que predican instituciones como AVEN. No es una sexualidad incompleta o errática, sino una muy específica que, quizá, no encaja del todo bien en ninguna de las categorías definidas del espectro.