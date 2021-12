Si hasta hace unos años, admitir que usabas aplicaciones para encontrar pareja era visto como un estigma y llevaba aparejado una ceja levantada y una mirada de desdén, hoy en día es una de las vías más accesibles –si no la que más– para hallar por fin otro ser humano con el que hacer gatitos.

Esta nueva función, además de ayudarnos a hacer match con otro ser humano escolarizado (solo le pedimos que no abuse de las fotografías en las que escala o finge llevar comida al tercer mundo), nos da la posibilidad de ir a una boda con acompañante , la cabeza bien alta y nuestra cara de cisne blanco que ha hecho del amor romántico tradicional su estandarte (Recuerda que antes de tener una cita de Tinder debes tomar ciertas precauciones)

Fingir una felicidad desbordante entre decenas de primos políticos y parientes boomer que beben como jabalíes en celo ya no forma parte de una quimera felicísima. Es una realidad, más desde todas esas bodas que la pandemia aplazó y que ahora regresan con fuerza, en un horizonte de festejos al que muchos no quieren asistir si no hay una compañía fiable de por medio, aunque sea a costa de conseguirla a través de una aplicación de citas.