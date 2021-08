Si alguna vez te has preguntado si existen redes sociales para ricos y ‘pobres’, la respuesta es afirmativa (bueno, ya lo sabías, pero no está de más recordártelo). En asuntos de carne, roce y lengua, los más acaudalados y famosos nos llevan la delantera desde hace mucho.

Si Tinder es el foro romano del vulgo para asuntos de ligoteo y “¿Tomamos la última?”, Raya es el club vip de la seducción al que solo acceden aquellos que tienen algún tipo de notoriedad y se codean con los de su ralea: ricos, famosos, populares y con millones de seguidores. Si te has preguntado alguna vez dónde se conocen y en qué piscinas climatizadas se meten mano las celebrities, aquí tienes la respuesta.

¿Tienes diez millones de seguidores ? Este es tu sitio. ¿Posees un imperio multimillonario de escobillas del wáter y te codeas entre la élite del negocio? Quédate para más sorpresas. ¿Te has ganado tu buen nombre de it girl a base de fotografiar durante años el trasero de tu gato? Raya es el lugar donde conocerás a un alma afín con tu fortuna y tu gloria.

El Tinder de los famosos no es para cualquiera . Por estas costas digitales, en las que se garantiza la privacidad y la seguridad de las estrellas que buscan ligar en un entorno seguro, recalan actores y actrices famosos, deportistas de élite, magnates del petróleo y todo el panteón de los nuevos dioses. Suerte que aún no han dejado entrar mascotas de influencers, porque en ese caso quizá veríamos algunas mezclas románticas y zoológicas de lo más extrañas.

Una vez entras en ese selecto menú de personalidades, entre las que puedes elegir con quién te vas de safari a Kenia, o bien optas mejor por una copa de Möet Chandon en un penthouse con vistas al firmamento de tu ciudad, has de cumplir otra regla. La aplicación se toma muy enserio la privacidad de sus personalidades, y por eso es imposible hacer una captura de pantalla de los perfiles disponibles para luego viralizarla en redes sociales (no será porque los usuarios infiltrados no lo hayan intentado).