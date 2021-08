En cuestiones de tendencias sexuales, apetencias con un punto particular (“No puedo hacerlo sin que me mire fijamente un periquito”) y nuevas formas de amar, todos los meses nos sorprendemos con alguna nueva categoría que amplía nuestro espectro de afectos y los lleva un poco más lejos.

El término ‘digisexual’ nace a raíz de un artículo de 2017 de Neil McArthur y Markie L. C, autores de “The Rise of Digisexuality”, publicado en Journal of Sexual and Relationship Therapy. Se refiere principalmente a todas aquellas personas que construyen su identidad sexual a través de la tecnología y todo lo que la rodea.