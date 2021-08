Otro concepto estrella de las noches tórridas tiene su particular panteón en el diccionario y la semántica del amor. Las booty calls han llegado para quedarse en un contexto como el actual , con las aplicaciones de citas en el cenit de su popularidad. En realidad, quizá es que nunca se fueron, porque en tiempos de prosperidad en el ligue a veces hay alguien que nos desea a las cinco de la mañana (después de unas cuantas copas).

Oh, sorpresa, booty call. ¿Tu ex te escribe un sábado a las dos de la mañana para saber como estás, pese a que no habláis desde hace más de seis meses (y esa última vez intentaste atropellarle con el coche)? Booty call. ¿Tu crush te propone ir a una fiesta, pero resulta que la fiesta está tan lejos que mejor os tomáis algo en su casa y luego ya se verá? Booty Call, mi ciela.